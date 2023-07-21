6 ay içinde bir adamı aynı araçla 3 kez dolandırdı. Başınıza gelebilir

Kocaeli'de kapora dolandırıcısının pişkinliği adeta hayrete düşürdü. Telefonun ucundaki dolandırıcının, "Yabancı ülkede olsa ayıkırlardı. Bizde mal çok. 6 ay aralıkla bir adamı aynı arabayla 3 kez dolandırdım" dedi.

6 ay içinde bir adamı aynı araçla 3 kez dolandırdı. Başınıza gelebilir

İHA'nın haberine göre, online alışveriş sitelerine kayıt yaptıran dolandırıcılar, siteye sahte ilanları düşük fiyatlarla ekliyor. Söz konusu ilanlarda da çoğunlukla başka araçlara ait fotoğraflar ve bilgiler kullanılıyor.

İlana kanan alıcı ise numarayı arayarak, araçla ilgili bilgi alıyor. Bu sırada dolandırıcı, başka alıcıların da araçla ilgilendiğini söyleyerek, bir miktar kapora karşılığında ilanı yayından kaldırabileceğini söylüyor.

Kocaeli'de yaşayan Emrah Katak da, online bir alışveriş sitesinden araç almak isterken kapora dolandırıcısıyla karşılaştı. Şahısla konuşmasını kayıt altına alan Atak, dolandırıcının pişkin tavırları karşısında adeta neye uğradığını şaşırdı.

"SEN UYU BEN KAPORACIYIM"

İlanı gördüğünü söyleyen Katak, "Gece 01.00 sıralarında araç düştü. Aracı almak için arkadaşı aradım. Evinin çarşamba gününe kadar satılacağını, çok acil paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Bende 'Tamam aracı göreyim, görüntülü şekilde görüşeyim sizinle. Aracınızın kaporasını atarım' dedim" diye konuştu.

Katak "'Ne iş yapıyorsunuz?' diye sorduğumda 'Galericiyim' dedi. 'Ben seni yormayayım, yorgun adamsın. Sen uyu, ben kaporacıyım’ dedi. Buradan sonra iş farklı bir boyuta geçti. Bunların yasak olduğunu, günümüzde cezaların ağır olduğunu, haram olduğunu söyleyince 'Ben yaklaşık 1 senedir bu şekilde geçiniyorum, eşim, dostum, çevrem olmadığı içinde mecbur bu yola da başvurdum' dedi" diye konuştu.

AYNI ADAMI 3 KEZ DOLANDIRDIM"

Şahsın aynı yöntemle birçok kişiyi dolandırdığını söyleyen Katak, "Ona 'Bu insanlar neye dayanarak, güvenerek sana kaparo gönderiyorlar?' diye sordum. 'Abi ülkemizde mal çok, yabancı ülkelerde olsa çoktan ayıklamışlardı. 6 ay içinde aynı araçtan aynı adamı 3 kez dolandırdım' dedi. İnsanlarımız maalesef bundan ders almıyorlar" şeklinde konuştu.

"ŞARJIM AZ PARASIZIM"

Konuşma ilerledikçe telefonunun şarjı azalan dolandırıcının pişkinliği karşısında şaşıran Katak, "Bana 'Abi şu an çok müşteri arıyor şarjım az, kapatırsak işime yarayacak' diye söyledi. O şekilde telefonu kapattık. 'Ekmeğime taş koymazsan sevinirim. Şarjım az, parasızım' dedi. Yaklaşık 10 dakika sonra ben bunu kaydettiğimde sosyal medyaya attım, yayıldı" ifadelerini kullandı.

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