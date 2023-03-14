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6 binanın çatısı yandı

Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek yan binaların çatısına sıçradı. 6 binanın çatısı hasar görürken, dumandan etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 17:34
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6 binanın çatısı yandı

6 binanın çatısı yandı
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İHA'nın haberine göre, Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi 1546 Sokak'ta bulunan binanın çatı katında saat 13:30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle yan binaların çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. 

Bina içerisini duman kapladı. Binada bulunan vatandaşları, sokak sakinleri dışarı çıkardı. Dumandan etkilenenler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürüldü.

 

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