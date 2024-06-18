6 çocuğunun annesini ve akrabasını vurdu, sonra gidip teslim oldu

Kaynak: DHA
6 çocuğunun annesini ve akrabasını vurdu, sonra gidip teslim oldu

Kocaeli'de eşini 6 çocuğunun gözü önünde bıçaklayan ve tabanca ile yaraladıktan sonra başka mahalleye giderek bir akrabasını da vuran ve eşinin akrabalarının evini kurşunlayan adam teslim oldu.

Polis teslim olan Mehmet Salih Babat adlı adamı gözaltına aldı, Babat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay dün sabah Kocaeli'nin Körfez gerçekleşti. Boşanma arifesindeki eşi Nurcan Babat'ı, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ercan Sokak'taki evde 6 çocuğunun yanında bıçakladıktan sonra tabanca ile 5 el ateş ederek ağır yaralayan Mehmet Salih Babat, daha sonra Çamlıtepe Mahallesi'nde Nurcan Babat'ın akrabalarının oturduğu alana gitti.

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Burada Dereli Sokak üzerindeki evinin önünde oturan Alaattin K.'yi silahla yaralayan adam, daha sonra Kınalı Sokak üzerindeki Veysi B.'ye ait evi kurşunladı. Saldırılarının ardından aynı mahalledeki Hz. Ali Camisi'ne giden zanlı, burada kendisini 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar ederek olaylarda kullandığı tabanca ile birlikte teslim oldu.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Mehmet Salih Babat, bugün sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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