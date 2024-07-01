Meteorolojiden 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. MGM'nin resmi sitesinden açıklama yapıldı.

Buna göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Ordu, Tokat, Kayseri, Sivas, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, yağışların Doğu Karadeniz ile Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı ifade edildi.

Sıcaklıkların ise batı bölgelerinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği aktarıldı.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.

İSTANBUL 32 DERECE

Hava sıcaklıkları, Ankara'da en yüksek 32, en düşük 15; İstanbul'da en yüksek 32, en düşük 21; İzmir'de en yüksek 37, en düşük 23 derece olacak.