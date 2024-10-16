6 ilde kaçakçılık operasyonu! 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye kapsamında Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde 12 Temmuz'da çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında yasa dışı yollarla kaçakları yurda sokan, barınmalarını ve nakillerini sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 12 Ekim'de Kocaeli, Ankara, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Kilis il emniyet müdürlükleri ile özel harekat destekli operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında adli işlem yapılan şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada operasyonda yakalanan 33 yabancı uyruklu kaçak ise Kocaeli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaçakların naklinde kullanılan 5 araç hakkında tedbir kararı, 1 araç hakkında ise ilgili kanun kapsamında alıkoyma kararı verildi.

Şüphelilere ait araçlarda ve adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile sahte 3 bin dolar ve 7 bin 400 lira ele geçirildi.