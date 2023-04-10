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İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 30 şüpheli adliyeye gönderildi

İstanbul merkezli 6 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 11:49
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6 ilde suç örgütü operasyonunda yakalanan 30 şüpheli adliyeye gönderildi

İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 30 şüpheli adliyeye gönderildi
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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, Esenyurt'taki bir inşaat projesinde yer alan siteye baskı ve tehditle yerleştikleri, sitedeki bazı daireler için sahte ve ikiz satış yaparak mağdur ettikleri vatandaşları darbettikleri ve siteden çıkarttıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında, suç örgütü elebaşı Nihat A. ve Çetin Ş'nin de bulunduğu zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Esenyurt'taki bir sitede çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik çalışma başlatılmıştı.

Zanlıların kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, 7 Nisan'da İstanbul merkezli Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Antalya ve Muş'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 30 şüpheliyi yakalamıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, tüfek, 58 mermi ile çok sayıda doküman ele geçirilmişti.

 

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