6 kaçak sığınmacı yakalandı

Kaynak: İHA
6 kaçak sığınmacı yakalandı
Zonguldak'ta polis ekiplerinin kaçaklara yönelik operasyonlarında 6 kaçağın yakalandığı belirtildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kaçak sığınmacılara yönelik operasyonda Türkiye’ye kaçak yollardan giriş yapan 6 kaçak sığınmacı yakalanırken 1 şahıs hakkında da göçmen kaçakçılığı suçu hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü personelleri tarafından; Türkiye’ye kaçak yollardan giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu A.A, S.A.F, Y.S, A.A.N, Q.S, C.N. isimli kaçaklar yapılan operasyonla yakalandı.

Kaçak sığınmacıların barınmalarına imkân sağlayan F.A isimli şahsa “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan adli işlem başlatıldığı aktarıldı. Türkiye’ye Kaçak yollardan giren 6 Afganistanlı kaçak sığınmacılara 137 bin 4 TL idari para cezası kesildi.

Kaçakların emniyetteki işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

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