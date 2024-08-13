6. kattan düşerek ölen genç kızın cüzdanından çıkan not yürekleri dağladı

Genç kızın cüzdanından çıkan not, ailevi bir sıkıntının ipuçlarını sundu.

Olay, saat 16.00 sularında Güneştepe Mahallesi Meşe Caddesi üzerindeki inşaatta meydana geldi.

Henüz kimliği belirlenemeyen bir genç kız, inşaat halindeki binanın 6. katına çıkarak kendini aşağıya attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç kız, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen genç kız, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Hastanede yapılan kimlik tespitinde, genç kızın 19 yaşındaki Begüm İşmen olduğu belirlendi.

Savcılık, olay yerinde ve hastanede inceleme başlattı. Genç kızın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Cüzdanından çıkan not ise yürekleri burktu.

Genç kızın cüzdanında bulunan notta, "5 kişilik ailemi çok seviyorum, başka çarem yoktu" yazılı olduğu görüldü.