Google merakla beklenen Gemini 2.0'ı tanıttı

Google, yapay zekayı şirket içindeki her ürüne entegre etmeye devam ediyor. Yıllardır bu alanda yoğun bir rekabetin içinde olan Google, ürünlerinin kullanıcılar tarafından tercih edilmesi için sürekli olarak yeni model ve altyapılar geliştiriyor. Bu bağlamda, Amazon, Microsoft, Anthropic ve OpenAI gibi rakipleri de benzer bir şekilde büyük yatırımlar yaparak AI çözümleri üzerine çalışıyor.

Gemini 2.0, Google’ın DeepMind CEO’su Demis Hassabis'in de belirttiği gibi, önemli bir adım. Yeni modelin bir “deneysel önizleme” olarak sunulması planlansa da, büyük bir yenilik barındırıyor. Modeller arasında en düşük seviyedeki 2.0 Flash sürümü şimdilik kullanıma sunulmuş olsa da, Hassabis, bu versiyonun Pro modeline eşdeğer bir performans sunduğunu vurguluyor. Bu yenilik, yalnızca eski işlevlerin iyileştirilmesiyle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda yeni özellikler de sunuyor. Gemini 2.0, görseller ve sesler yaratabiliyor, ayrıca yeni çoklu mod özellikleriyle donatılmış. Bu özellikler, yapay zeka ajanlarının temellerini atmayı hedefliyor.

Google, yapay zeka ajanlarını daha da geliştirmeyi planlıyor. Yani, bu ajanlar, kullanıcı adına gerçek dünyada işler yapabilen botlar haline gelecek. Google, Project Astra isimli bir sistemi bu yıl başında tanıttı. Bu görsel sistem, nesneleri tanıyabilir, yönlendirme yapabilir ve kullanıcıların kaybettikleri eşyaları bulmalarına yardımcı olabilir. Gemini 2.0 ise, bu tür sistemler için önemli bir gelişim sağlıyor. Bunun yanında, Project Mariner adlı yeni bir Chrome uzantısı, kullanıcının internet tarayıcısını yerine getirebilecek. Ayrıca, yazılımcılara kötü kodu bulup düzeltmelerine yardımcı olacak Jules isimli bir ajan da geliştiriliyor. Oyunlarla ilgili yeni bir özellik de sunuluyor; bu ajanın, oyuncuların oyunlarını daha verimli oynamalarına yardımcı olması amaçlanıyor.

Hassabis, 2025 yılının, yapay zeka ajanlarının dönemi için gerçek başlangıç yılı olacağına inandığını belirtiyor. Ancak, bu gelişim süreci sadece performans iyileştirmeleriyle sınırlı değil. Google, verimlilik ve hız konularında da önemli adımlar atıyor. Şirketin amacı, Gemini 2.0’ı her yerde kullanmak. Google Arama, Google Workspace gibi ürünlerinde, bu yapay zeka modeliyle daha kapsamlı ve karmaşık YZ özellikleri sunulacak. Ayrıca, tüm özelliklerin tek bir temel Gemini modeline entegre edilmesi hedefleniyor. Hassabis, bu adımın, en genel yapay zeka modelini inşa etme yolunda önemli bir gelişme olduğunu söylüyor.

Ancak bu yeni dönemin beraberinde getireceği yeni zorluklar da bulunuyor. Ajanların kendi başlarına çalışması, güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Google, bu yeni ajansları test etmek için, geleneksel güvenlik önlemleri dışında yeni çözümler geliştirmeyi planlıyor. “Güvenlik çözümleri konusunda yenilikler yapmalıyız,” diyor Hassabis, “Yeni ajansları test etmek için daha güvenli alanlara ihtiyacımız var.”

Gemini 2.0 şu an deneysel bir aşamada olsa da, Gemini web uygulamasını kullananlar yeni modelle deneyimlere başlayabiliyorlar. Ancak tam sürümün ne zaman kullanıma sunulacağı henüz netleşmiş değil. Hassabis, modelin yakın bir gelecekte diğer Google platformlarında ve internetin tamamında yaygınlaşacağını belirtiyor.