6 milyon lira değerinde 19 tüp! 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, V.L ve S.S isimli 2 kişinin kobra yılanı zehri taşıdıkları bilgisi sonrası ortak operasyon düzenledi.

Kobra yılanını öpücüklere boğdu: Görenler şaşırıp kaldı

Şüphelilerin bulunduğu 34 GDK 622 plakalı otomobil, Beypazarı ilçesi Dibecik Mahallesi'nde durduruldu. Ekipler, araçta yaptıkları aramada tükenmez kalemlerin içine gizlenmiş 19 tüp kobra zehri ele geçirdi. Yaklaşık 6 milyon lira değerindeki zehri satmak için müşteri aradıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

KOBRA ZEHİRİ NE İŞE YARAR?



Kobra zehiri ağrı kesici ilaçların üretiminde kullanılıyor. Zehirde bulunan Ohanin proteini, morfinden 20 kat daha kuvvetli.

Kobra zehiri oldukça gizemli bir maddedir. Tüm yılan türleri arasındaki en hızlı etki gösteren zehir kobra zehiridir. Kobra zehiri vücuda enjekte edildiği andan itibaren hızlıca sinir sistemini felç eder ve kas reseptörlerine toksin yayar. Toksinler daha sonra kasla iletişimi sağlayan ve tutarsızlıklarını kontrol eden kimyasal sinir taşıyıcılarının yolunu keser. Bu aşamada kobra zehiri enjekte edilen kurban felç olur ve respiratuar yetmezlik geçirir. Bu süreci ölüm dahi takip edebilir.

Singapur Ulusal Üniversitesi'nde bir araştırma grubu Ophiophagus hannah adlı kral kobra türü yılanların zehirini inceledi. Bu kral kobra yılanı türünün zehirinde 'Ohanin' adı verilen ve eşi benzeri olmayan bir protein keşfedildi. Ohanin, 107 aminoasit tarafından oluşan küçük bir protein. Ophiophagus hannah yılanının zehri bu sebeple eşsiz olarak sınıflandırıldı. Ohanin proteininin 10 mg/kg oranında alımının zehirsiz olduğu biliniyor. Belirtilen oranda proteine sahip zehir fareler üzerinde de test edilerek onaylandı.

Ohanin proteininin öne çıkan iki özelliği bulunuyor. Bunlar; hipolokomosyon ve hiperalijezi. Hipolokomosyon, fiziksel ya da davranışsal faaliyet yavaşlatma anlamına gelirken hiperalijezi ağrı duyarlılığının artması demek oluyor. Bu iki etki, Ohanin proteininin merkezi sinir sistemi üzerinde direkt ve agresif bir etkisi olduğunu kanıtlar nitelikte. Bu durum zehiri doğal bir ağrı kesici haline getiriyor.