Usta müzik adamının eşi paylaştığı fotoğrafla eski günleri andı

Eşi ve ikizlerinin yer aldığı kareleri sosyal medya hesabında paylaşan Hepgül Özdemiroğlu o güne ait hatırladıklarını sevenleriyle paylaştı.

Hepgül Özdemiroğlu ve Atilla Özdemiroğlu evlendiğinde aralarında 31 yaş farkı vardı. Çiftin birlikteliğinden Lidya ve Lara adında ikizleri dünyaya geldi.

27 yaşında olan Lara ve Lidya Özdemiroğlu kardeşlerin yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. Kısa sürede çok sayıda beğeni olan fotoğrafa ilgi büyük oldu.

ESKİ GÜNLERİ ANDI

2016 yılında yaşamını yitiren usta müzik adamı Attila Özdemiroğlu'nun eşi Hepgül Özdemiroğlu eski günleri yad etti. Eşi ve ikizlerinin yer aldığı kareleri sosyal medya hesabında paylaşan Özdemiroğlu o güne ait hatırladıklarını sevenleriyle paylaştı:

TÜM AİLE BİR ADAMA AŞIĞIZ

"Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda. Kızlarımın kokusu, saçlarının lülesi, bahçenin çimi, Ati'nin sesi, Ahmet'in neşesi. Ah be diyor insan, zaman öğütüyorsun her şeyi.. Çok güzel şeylerde ekliyor ama. Tüm aile bir adama aşığız şimdilerde..''

DELİRİYORUM BU ADAMA

''Bir gülüyor ömrümüz uzuyor sanki, her sabah ilk aklımıza gelen o, onun gamzeli elleri, teni, sesi kendi kızlarım kadar deliriyorum o adama... Aklımızda, kalbimizde, dudaklarımızda onun adı var; Uzay... Biriciğim annesi ve babasına sonsuz teşekkür ediyorum."