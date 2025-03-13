6 siyasi partiye mali denetim kararı! Aralarında MHP de var

Düzenleme: Kaynak: AA
6 siyasi partiye mali denetim kararı! Aralarında MHP de var

Anayasa Mahkemesi'nin 6 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımladı.

Anayasa Mahkemesinin, Milliyetçi Hareket Partisi, Genç Parti, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Merkez Parti, İşçinin Kendi Partisi ile Adalet Partisi’nin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

.webpKararlara göre, Milliyetçi Hareket Partisi ve Merkez Parti'nin 2019, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, İşçinin Kendi Partisi ve Adalet Partisi'nin 2020, Genç Parti'nin ise 2019 ve 2021 yıllarına ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkemece, bu partilerin kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

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