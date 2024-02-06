6 Şubat anmasında depremzedelerden AKP adayına tepki

İZDEDA üyeleri, bugün 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Bayraklı Manavkuyu'da bulunan 30 Ekim Depremi Anıtı önünde bir anma etkinliği düzenledi. Anma törenine dernek üyeleriyle birlikte CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal ve AKP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar da katıldı.

Deprem Anıtı’nın önüne karanfiller bırakılırken hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu. İZDEDA Kurucu Başkanı Haydar Özkan, İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen depremi anımsatarak, “Bugün bizim için tarifi mümkün olmayan acıların yeniden tazelendiği bir gün. Biz İzmir depremzedeleri 30 Ekim 2020 tarihinde 117 canımızı kaybettik. Canlarımız yerine gelmedi gelmeyeceklerini de biliyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ilimizi kapsayan deprem Türkiye tarihindeki en büyük depremlerden birisi buradaki can kaybı maalesef ki bizim yaralarımızı daha da derinleştirdi. Şuan da biz onlar anısına burada toplanmış bulunuyoruz.” açıklamasını yaptı.

Bugün konuşulacak çok şeyin olmadığını, sadece başların öne eğilip düşünülmesi gerektiğini söyleyen Özkan, depremde hayatını kaybeden insanların yakınlarına destek olmak için toplandıklarını iletti.

“VERGİMİZİ GÜNÜNDE VERİYORUZ. HER SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRİYORUZ BİZDE KARŞILIK BEKLİYORUZ”

Anma töreninin sonunda, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de gerçekleşen depremde gelinini kaybeden ve kirada oturan bir vatandaş, gözyaşları içinde AKP Bayraklı Belediye Başkanı Adayı Bilal Kırkpınar'a tepki gösterdi.

Ev kredilerinin çıkmamasından dolayı Kırkpınar’a sitem eden depremzede, “Üç tane evim varken kirada oturuyorum. Krediler çıkmıyor başkanımız çok uğraşıyor. Manevi değeri bırakın artık perişanız, oğlumun sağlığı bozuk. 68 yaşındayım torunlarıma bakacağım diye uğraşıyorum. Rıza Bey Apartmanı’nda gencecik gelinimi kaybettim. Nolur bir çözüm bulun. Bu insanlar kredi verin, evimi yapalım diye çırpınıyorlar. Ne olacak halimiz?” ifadesini kaydetti.

“Vergimizi gününde veriyoruz. Her sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz bizde karşılık bekliyoruz.” diyen depremzede, düşük faizli kredi beklediklerini ifade etti.

“EVİMİZİ YAPACAĞIZ AMA KİRAYA MI YETİŞECEĞİZ”

Bir başka depremzede ise AKP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Kırkpınar'a “Evlerimiz yıkıldı kiraya çıkmak zorunda kaldık. Evimizi yapacağız ama kiraya mı yetişeceğiz ev taksitine mi yetişeceğiz. Yemeğimize içmemize mi çocuklarımıza mı?” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Bilal Kırkpınar ise depremzedelerin sözlerine karşı, “Bunun üzerinde bir çalışma var zaten biz de takip ediyoruz. Ev yapım konusunda eğer bu görev bize nasip olursa bizim de belediye olarak desteklerimiz olacak” cevabını verdi. Diğer yandan, Kırkpınar’ın seçim araçlarının Deprem Anıtı’nın çevresine getirilmesi dikkatleri çekti.