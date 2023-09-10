6 yaşındaki Kerem inşaat havuzunda ölü bulundu: 1 kişi gözaltında

İzmir’de 6 yaşındaki Kerem Çelik bir inşaatın su dolu havuzunda ölü bulundu. İnşaatın sahibi Metin P., gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
6 yaşındaki Kerem inşaat havuzunda ölü bulundu: 1 kişi gözaltında

Olay, dün Torbalı İlçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatın su dolu havuz tabanında bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Havuzdan çıkarılan çocuğun öldüğü belirlendi. Çocuğun Çakırbeyli Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hasan-Serap Çelik çiftinin oğlu Kerem Çelik olduğu tespit edildi. İnceleme sonrası Çelik'in cenazesi morga kaldırıldı. Gözaltına alınan inşaatın sahibi Metin P., jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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6-yasindaki-kerem-insaat-havuzunda-olu-bulundu-1-gozalti-ek-fotograf-yenicag1.jpg

6-yasindaki-kerem-insaat-havuzunda-olu-bulundu-1-gozalti-ek-fotograf-yenicag3.jpg

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