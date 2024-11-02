6 yaşındaki Şirin’den acı haber! Gözaltına alınan şüpheli korkunç cinayeti itiraf etti

İstanbul, Şişli'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni bulundu. Katil zanlısı, Şirin'i Feriköy Mezarlığı'nda boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

POLİS GÜVENLİK KAMERALARINDAN ŞÜPHELİYİ BULDU

Şişli'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin vahşi bir cinayete kurban gittiği öğrenildi.

SON OLARAK BİR KİŞİ İLE FERİKÖY MEZARLIĞI'NDA GÖRÜLDÜ

İstanbul emniyetinin her yerde aradığı Şirin'in bir şahısla Feriköy Mezarlığı'nda görünmesinin ardından harekete geçen polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde korkunç cinayeti itiraf etti.

AİLE MÜGE ANLI'YA DA BAŞVURMUŞTU

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, 31 Ekim'de Şişli Feriköy'de kaybolmuş, acılı anne Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, evladının bulunması için çağrıda bulunmuştu. Son olarak mahalledeki bir bakkalda görünen küçük Şirin'den bir daha haber alınamamıştı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

6 yaşındaki Şirin'in emniyet ekiplerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu küçük kızın 45-50 yaşlarında bir şahısla birlikte Feriköy Mezarlığının çevresinde göründüğü tespit edildi.

Görüntüler üzerinden kimliği tespit edilen şahıs gözaltına alındı. Kağıt toplayıcısı olduğu tespit edilen şahıs emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti.

ŞİRİN'İ BOĞARAK ÖLDÜRÜP MEZARLIĞA GÖMMÜŞ

46 yaşındaki katil zanlısı emniyetteki ifadesinde Şirin'i Feriköy Mezarlığı'nda boğarak öldürdüğünü ve mezarlığa gömdüğünü itiraf etti. İtirafın ardından mezarlıkta arama yapan ekipler küçük Şirin'in cansız bedenine ulaştı.

AİLENİN ŞİRİN'İ DİLENDİRDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan Şirin'in kaybı ile ilgili olarak aile Müge Anlı'nın programına katılmış, yayına katılan Şirin'in dedesi ile ilgili torunlarını dilendirdiği ve küçük yaştaki çocukların geç saatlere kadar dışarıda güvenli olmayan ortamlarda bulundurduğu yönünde gelen ihbar telefonları üzerine Şirin'in dedesi yayını sinirlenerek terk etmişti.

Küçük kızın cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.