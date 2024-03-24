60 milyar TL’lik Bitcoin çöplükte. Defineciler akın etti

1,5 milyar dolarlık Bitcoin’in olduğu düşünülen Galler'deki Newport kentindeki geri dönüşüm ve atık çöplüğü define avcılarının hedefi haline geldi. Yetkililer define avcılarının metal dedektörlü girişimlerine karşı alarma geçti.

YANLIŞLIKLA ÇÖPE ATTI

38 yaşındaki James Howells, bu tesiste olduğunu iddia ettiği Bitcoin'leri için yasal mücadele başlattı. Howells, on yıl önce 8 bin Bitcoin'i sakladığı sabit diski yanlışlıkla çöpe attı.

BUGÜN DEĞERİ 412 MİLYON STERLİNE DENK GELİYOR

Howells, çöpe atıldığında Bitcoin'lerin değerinin 4 milyon sterlin olduğunu söylemişti. Bitcoin'lerin değeri bugün itibarıyla 412 milyon sterline denk geliyor.

24 SAAT KAMERALARLA İZLENİYOR

Belediye tarafından işletilen çöplüğün yetkilileri de bazı adımlar hayata geçirdi. Yaklaşık 1,5 milyar sterlinlik Bitcoin sakladığına inanılan çöp sahası, define avcılarından korunmaya çalışıyor. Bu çerçevede saha güvenliği artırıldı ve 24 saat kameralarla izlenmeye başladı.