60 milyar TL’lik Bitcoin çöplükte. Defineciler akın etti

Kaynak: NTV
60 milyar TL’lik Bitcoin çöplükte. Defineciler akın etti
Kripto para yatırımcısı James Howells’ın 8 bin Bitcoin’i çöpe attığını söylemesi sonrası geri dönüşüm merkezi define avcılarının akınına uğradı.

1,5 milyar dolarlık Bitcoin’in olduğu düşünülen Galler'deki Newport kentindeki geri dönüşüm ve atık çöplüğü define avcılarının hedefi haline geldi. Yetkililer define avcılarının metal dedektörlü girişimlerine karşı alarma geçti.

YANLIŞLIKLA ÇÖPE ATTI
38 yaşındaki James Howells, bu tesiste olduğunu iddia ettiği Bitcoin'leri için yasal mücadele başlattı. Howells, on yıl önce 8 bin Bitcoin'i sakladığı sabit diski yanlışlıkla çöpe attı.

BUGÜN DEĞERİ 412 MİLYON STERLİNE DENK GELİYOR
Howells, çöpe atıldığında Bitcoin'lerin değerinin 4 milyon sterlin olduğunu söylemişti. Bitcoin'lerin değeri bugün itibarıyla 412 milyon sterline denk geliyor.

24 SAAT KAMERALARLA İZLENİYOR
Belediye tarafından işletilen çöplüğün yetkilileri de bazı adımlar hayata geçirdi. Yaklaşık 1,5 milyar sterlinlik Bitcoin sakladığına inanılan çöp sahası, define avcılarından korunmaya çalışıyor. Bu çerçevede saha güvenliği artırıldı ve 24 saat kameralarla izlenmeye başladı.

Son Haberler
Adana Demirspor'dan şaşırtan Fenerbahçe kararı Spor
Adana Demirspor'dan şaşırtan Fenerbahçe kararı
Rusya’da gerçekleşen saldırıda can kaybı 137’ye yükseldi Dünya
Rusya’da gerçekleşen saldırıda can kaybı 137’ye yükseldi
Aynı şehrin iki takımı arasında kavga çıktı Yerel Haberler
Aynı şehrin iki takımı arasında kavga çıktı
2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 2 çocuk yaralandı Yerel Haberler
2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 2 çocuk yaralandı
Van'da çığ düşmeye devam ediyor Yaşam
Van'da çığ düşmeye devam ediyor
Ahşap bina yönetmeliği için yeni düzenleme Ekonomi
Ahşap bina yönetmeliği için yeni düzenleme
Ekmek tüketiminde hangi ülkeleri solladık? Pasta bulamadık ekmek yiyoruz Gündem
Ekmek tüketiminde hangi ülkeleri solladık? Pasta bulamadık ekmek yiyoruz