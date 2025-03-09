600 bin işçi ve 4,5 milyon memur için kötü haber: İktidarın zam planı ortaya çıktı!

Kamu kurumları ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan 600 bin işçinin ve kamuda görevli 4,5 milyon memurun toplu sözleşmelerinin bu yıl yenileneceğini belirten ANKA Ekonomi Editörü Zülfikar Doğan, memurlar için yapılacak toplu sözleşmenin aynı zamanda sayıları 3,5 milyonu bulan memur emeklilerini de kapsayacağını ifade etti.

PAZARLIKLAR ÇETİN GEÇECEK

Kamu işçileri adına yapılacak toplu sözleşme pazarlıkları Türk-İş ve Hak-İş Konfederasyonlarıyla, memur ve memur emeklileri için yürütülecek pazarlıklar ise iktidara yakın Memur-Sen ile yürütüleceğini hatırlatan Doğan şunları yazdı:

MAYIS’A KADAR TAMAMLANACAK

“Mayısa kadar tamamlanması gereken kamu işçilerinin sözleşme pazarlığı süreci ve ağustosta başlayacak memurların sözleşme müzakerelerinde sendika ve konfederasyonlar en düşük yüzde 50’den başlayan zam talebi yanında, sosyal haklarda artış, enflasyon farkı ve yüzde 10-15’e varan ‘refah payı’ istekleriyle masaya oturmaya hazırlanıyor.”

ORTA NOKTASI YÜZDE 24

İşçi, memur ve memur emeklisinin umduğunu bulamayacağını ileri süren Zülfikar Doğan, şöyle dedi: “Milyonlarca emeklinin 3 bin liralık bayram ikramiyesinde bile yüzde 50 artışı kabul etmeyen ve yüzde 15,75’lik enflasyon farkı dışında zam verilmesine karşı çıkan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın işçi ve memurlarla yapılacak toplu sözleşmelerdeki stratejisi, hedef enflasyonun üzerinde ücret artışı ve zam yapılmaması yönünde. Bu da yıl sonu için orta noktası yüzde 24, üst sınırı yüzde 29 olan enflasyon hedefi kadar artış anlamına geliyor. İşçi sendikalarının 10 puanlık refah payı ilavesi talebine karşılık ekonomi yönetiminin planı 1 puanlık refah payı ilavesiyle işçi ve memur toplu sözleşme zamlarında alt sınırın yüzde 25, üst sınırın yüzde 30 olarak bağıtlanması.”