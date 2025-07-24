600 bin işçiye soğuk duş! Zam teklifinde geri adım!

Kaynak: Haberturk
600 bin işçiye soğuk duş! Zam teklifinde geri adım!

Zam bekleyen 600 bin kamu işçisinin toplu sözleşme sürecinde geri adım atıldı. Kamu işverenleri ikinci 6 ay için enflasyon farkı yerine yüzde 10 sabit zam yapmayı teklif etti.

Toplu iş sözleşmesi sürecinde kamu işveren tarafı, daha önce ikinci ve sonraki 6’şar aylık dönemler için enflasyon oranında zam teklif edeceğini açıklamıştı. Ancak bu teklif geri çekilerek sabit zam oranı ortaya atıldı.

Habertürk'ün haberine göre, geçen hafta kamu işvereninin ilk 6 ay için sunduğu yüzde 24’lük zam teklifinin ardından, ikinci 6 ay için beklenen enflasyon farkı yerine yüzde 10’luk sabit zam önerildi. Böylece kamu işçilerinin ücret artışı beklentisi zora girdi.

Ocak ayında sözleşmesi başlayan işçilerin 1 Temmuz’dan itibaren alacağı zam oranı, TÜİK verilerine göre yüzde 16,67 olarak belirlendi. Ancak sonraki dönemler için öngörülen enflasyona endeksli artışlar yerini sabit oranlara bırakmış oldu.

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