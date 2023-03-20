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AKP'li Özlem Zengin'e partisinin başkan yardımcısından destek mesajı geldi

“6284” sayılı kadına şiddeti önlemeye yönelik kanunu savunmasının ardından hedefe konulan AKP'li Özlem Zengin’e AKP’li kadın milletvekilleri ve yöneticilerinden destek gelmeye başladı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 01:33
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6284 çıkışıyla gündemde olan AKP'li Özlem Zengin'e AKP'li isimden destek mesajı

AKP'li Özlem Zengin'e partisinin başkan yardımcısından destek mesajı geldi
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Kadına şiddeti önlemeye yönelik kanunu savunan ve 'Kırmızı çizgimizdir' açıklamasında bulunmasının ardından kendi partisinin tepkisiyle karşılaşan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e bu defa AKP’li kadın milletvekilleri ve yöneticilerinden destek gelmeye başladı. 

YEREL YÖNETİMLER BAŞKAN YARDIMCISINDAN DESTEK MESAJI

Özlem Zengin yasayla ilgili “Kırmızı çizgimizdir” açıklaması yapmasının ardından yaşanan baskılardan sonra, "6284 açıklamalarımdan sonra hedef haline geldim. Artık tek şey söylemek istemiyorum. Bu yalnızlıktan yoruldum. Ben tartışılamaz demedim. Keşke daha İslami bir ortamda tartışabilsek" demişti. 

Özlem Zengin’e, ilk destek Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu’ndan geldi. 

Köseoğlu Twitter’dan Özlem Zengin’in açıklamalarını paylaşarak, “Yalnız değilsin” mesajını paylaştı. 

İşte o paylaşım:

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