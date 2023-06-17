63 yaşındaki kadın yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde maydanoz tarlasında çalışan 63 yaşındaki işçi kadın, yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

63 yaşındaki kadın yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

(İHA) Olay, Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. Nur Sokaktaki maydanoz tarlasında çalışan işçiler olumsuz hava şartları nedeniyle tarlada mahsur kaldı.

Bu esnada tarladaki gündelik işçi 63 yaşındaki Nergüze Kartal'ın üzerine yıldırım düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçi kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen kadının yakınları ise göz yaşlarını tutamadı.

İşçi kadının cenazesi yapılan incelemeler sonucu Adli Tıp Morguna kaldırılırken, polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.

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