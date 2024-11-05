64 yıllık dev şirket iflas etti. Kimse tahmin etmiyordu

Alfeld yakınlarındaki Wilhelm Funke metal dökümhanesi, 64 yıllık geçmişine rağmen iflas başvurusunda bulundu. Hildesheim’deki mahkeme, Pluta hukuk firmasından iflas yöneticisi Ingo Thurm’ın talebini kabul ederek geçici iflas idaresi kararı aldı. Şirketin ticari faaliyetleri devam edecek ve 98 çalışanın maaşları, iflas yedek ödenekleri ile güvence altına alınacak.

ÖDEMELERİNİ ZAMANINDA ALAMADI

İflas başvurusunun ardında, müşterilerin geciken ödemeleri nedeniyle ortaya çıkan mali sorunlar yatıyor. Şirketin maliyetlerini hızlı bir şekilde düşürememesi de zorlukların bir diğer kaynağı. Geçmişte de benzer durumlarla karşılaşan şirket, bu sefer yeniden yapılandırma sürecine girmek zorunda kaldı.

İflas yöneticisi Thurm, şirketin sağlam bir zemine oturtulması için tüm seçeneklerin değerlendirileceğini belirtti. İş ortaklarıyla yapılan ilk görüşmelerin yapıcı geçtiğini ifade eden Thurm, mali durum hakkında genel bir değerlendirme yapacaklarını söyledi.

Genel Müdürler Jürgen Dreyer ve Sascha Festing, durumun kolay olmadığını kabul etse de, geçici iflas yöneticisiyle birlikte çözüm bulmak için çalışacaklarına dair umutlarını dile getirdi. Kurucunun oğlu Wilhelm Funke de yönetim ekibinde yer alarak iflas işlemlerine destek veriyor.

UZMANLAŞTI

Şirket, otomotiv endüstrisine prototipler ve yedek parçalar tedarik etmenin yanı sıra, son aylarda havacılık ve savunma sanayilerinde yeni müşteriler edinmeye çalıştı. Ancak bu çabalar, mali sıkıntıları aşmak için yeterli olmamış gibi görünüyor.

1960 yılında saf alüminyum dökümhanesi olarak kurulan Wilhelm Funke, iki lokasyonda alüminyum ve magnezyumdan parçalar üretmektedir. Küçük seriler ve prototipler üzerine uzmanlaşan şirket, geçmişteki iflas süreçlerini atlatarak varlığını sürdürmeye çalıştı.