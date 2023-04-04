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  • Bebek göründü! 6.5 aylık hamile olan Aslı Enver son halini paylaştı

Bebek göründü! 6.5 aylık hamile olan Aslı Enver son halini paylaştı

Geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile hayatını birleştiren Aslı Enver, anne olmak için gün sayıyor. 6.5 aylık hamile oyuncu, son halini sosyal medyada paylaştı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 16:38
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6.5 aylık hamile olan Aslı Enver son halini paylaştı. Bebek göründü

Bebek göründü! 6.5 aylık hamile olan Aslı Enver son halini paylaştı
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Oyuncu Aslı Enver, Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine girmiş, kısa bir süre sonra da hamile olduğunu açıklamıştı. 

Anne olmak için gün sayan 38 yaşındaki oyuncu, arabada çekilen videosunu Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Aslı Enver'in belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.

"DOĞUM TÜRKİYE'DE OLACAK"

İngiltere'nin başkenti Londra’ya giden Aslı Enver-Berkin Gökbudak çifti, geçtiğimiz günlerde yurda dönmüştü. Sabiha Gökçen Havaalanı'nda objektiflere yansıyan ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

Doğumu Londra’da gerçekleştireceği haberleri sorulan Enver, “Öyle bir şey yok. Biz gezmeye gittik. Doğum Türkiye’de olacak. Doğum şekillerinden de doktor hangisini uygun görürse o olacak ama inşallah normal doğum olur” açıklamasını yapmıştı.
 

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