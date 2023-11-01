65 yaş üstüne yasaklanmıştı. Artık tamamen ücretsiz olacak

Bir süredir gündemde olan 65 yaş üzerine toplu taşımanın ücretli olması tartışması konusu Muğla'da çözüldü.

KAYNAK: İHA
65 yaş üstüne yasaklanmıştı. Artık tamamen ücretsiz olacak

Muğla'da şoför esnafının “Özel Halk Otobüslerini ücretsiz kullanan 65 yaş üstü yolcuların yalnızca ayın 1’i ile 4’ü arası ücretsiz yolcu taşıyacak, diğer günler ücretsiz taşıma yapmayacak" kararı alması üzerine ülke genelinde şoförler ve vatandaşlar arasında büyük sorunlara yol açtı.

Bu kriz, Muğla’da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün tarafından çözüldü.

BÜYÜKŞEHİR ÖDEYECEK

Şoför esnafının ücretsiz biniş için yapılan ödemenin yetersiz olduğu, vatandaşların ise toplu taşıma araçları ile ücretsiz seyahat etmede büyük sorunlar yaşadığı gerekçeleriyle Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı.

Bu çalışma doğrultusunda hem şoför esnafının hem de vatandaşların mağdur olmaması için ücretsiz taşımada ortaya çıkan fark Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek. Bu şekilde hem şoför esnafının maddi kaybının önüne geçilecek hem de vatandaşlar ücretsiz taşıma hizmetinden sorunsuz olarak faydalanacak.

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