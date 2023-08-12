68 yaşındaki Nilüfer sahneye transparan elbiseyle çıktı

Harbiye Açıkhava’daki konserinde sahneye transparan bir elbiseyle çıkan 68 yaşındaki Nilüfer, "Usturuplu ama, bir dahaki sefere şöyle yaptıracağım, doymadım" diyerek izleyicileri güldürdü.

68 yaşındaki Nilüfer sahneye transparan elbiseyle çıktı

Türkiye'nin başarılı sanatçılarından Nilüfer, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği konserle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

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Sahne performansı ve seslendirdiği şarkılarla seyirciyi coşturan Nilüfer, enerjisiyle dikkatleri üzerine çekti. Ancak en çok konuşulan konu, sanatçının tercih ettiği sahne kıyafetiydi. 68 yaşındaki sanatçı, transparan bir elbiseyle sahneye çıkarak cesur bir görünüm sergiledi.

Konser sırasında hayranlarıyla sohbet etmeyi ihmal etmeyen Nilüfer "Usturuplu ama, bir dahaki sefere şöyle yaptıracağım, doymadım." diyerek izleyicilerini güldürdü.

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