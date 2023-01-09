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  • Arslan Bulut'tan muhalefete son uyarı. 6'lı masayı dağıtacak tespiti son üç paragrafta yaptı

Arslan Bulut'tan muhalefete son uyarı. 6'lı masayı dağıtacak tespiti son üç paragrafta yaptı

Yeniçağ Gazetesi yazarı Arslan Bulut, muhalefete uyarıda bulunurken masayı dağıtacak tespitlerini de sıraladı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 11:42
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6'lı masayı dağıtacak tespiti son üç paragrafta yaptı. Arslan Bulut'tan muhalefete son uyarı

Arslan Bulut'tan muhalefete son uyarı. 6'lı masayı dağıtacak tespiti son üç paragrafta yaptı
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DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun açıklamaları üzerinden muhalefete uyarıda bulunan Arslan Bulut, "Millet İttifakı'nın iki büyük partisi CHP ve İYİ Parti bu durumu gözden geçirmelidir" ifadelerini kullandı.

"Altılı Masa'nın hazırladığı Anayasa değişikliği metninde, Davutoğlu ve Babacan'ın bahsettiği yönetim tarzı yok" diyen Arslan Bulut, "Öyleyse, genel başkanlar, Anayasa değişikliği metninde bile olmayan yetkileri nasıl ve hangi Anayasal yetkiye dayanarak kullanacak?" diye sordu.

İttifakı dağıtacak tespitlerine de yazısında yer veren Yeniçağ Gazetesi yazarı Arslan Bulut, "Ali Babacan hem HDP söylemlerinin hem de cemaat ve tarikatların sözcülüğünü üstlenmiş gibi konuşmalar yapıyor... Davutoğlu'nun söylemleri de ondan aşağı kalmaz..." dedi.

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