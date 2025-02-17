6'ncı kattan düşen kadın ağır yaralandı

Olay, 22.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi Nakkaş Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 41 yaşındaki C.Ö.K., ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 6'ncı katındaki balkondan bir alttaki katın sundurmasına, oradan ise apartmanın bahçesine düştü.

KOMŞULAR DURUMU FARK EDİP YETKİLİLERE HABER VERDİ

Komşuların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olan C.Ö.K., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

C.Ö.K.'NİN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Hastanede tedavi altına alınan C.Ö.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.