Kahreden olan Bursa’nın Mesudiye Mahallesi 1. Yeni Sokak’ta bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre Serenay (34) ve Sezai Çetin (37) çifti 7 aylık bebekleri Eren’i uyutup beşiğine yatırdı. Anne bebeğini bir süre sonra kontrol etmek için beşiğe yaklaştı.

Bebeğini hareketsiz bulan hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri kalbi durduğu anlaşılan bebeğe kalp masajı yaptı. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan bebek kurtarılamadı.

Bebeğinin öldüğünü öğrenen anne gözyaşı dökerek büyük üzüntü yaşarken, bebeğin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Soruşturma sürüyor.