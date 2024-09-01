7 gollü çılgın maçın galibi Başakşehir

Başakşehir ve Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldi.
2-1 geriye düştüğü maçı 5-2 kazanan Başakşehir, 7 gollü maçın galibi oldu.
Antalyaspor Larsson'un 2. ve 41. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti.
43. dakikada sahneye çıkan Figueiredo, Başakşehir adına farkı 1'e indiren golü kaydetti.
İkinci yarıda oyuna giren Piatek, 62, 72. ve 80. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı ve durumu da 5-2'ye getirdi.
Bu sonuçla Başakşehir puanını 7 yaparken, Antalyaspor 4 puanda kaldı.