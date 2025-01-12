7 gollü Leipzig, Werder Bremen düelosu nefesleri kesti

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan RB Leipzig, Benjamin Šeško’nun 47. dakikada attığı müthiş golle farkı ikiye çıkardı. Topu 126 km/s hızla ağlara gönderen Šeško’nun bu golü, Bremen’in direncini iyice kırdı. Leipzig, bu andan itibaren oyunun kontrolünü tamamen eline aldı ve rakibine fırsat tanımadı.

BAUMGARTNER VE BURKE’TEN SON DAKİKA GOLLERİ

Maçın son dakikaları da hareketli geçti. Leipzig’den Christoph Baumgartner, 90. dakikada farkı üçe çıkarırken, eski Leipzig oyuncusu Oliver Burke, 90+3’te Bremen adına skoru 4-2’ye getirdi. Ancak bu gol, Bremen için sadece teselli niteliği taşıdı. Leipzig, bu galibiyetle ligdeki iddiasını sürdürdü.

XAVİ SİMONS, MAÇIN YILDIZI

Leipzig'in genç yıldızı Xavi Simons, sakatlıktan döndüğü maçta adeta sahada parladı. Bundesliga kariyerindeki ilk dublesini yapan Simons, takımının galibiyetinde kilit rol oynadı. Leipzig, Simons’ın yanı sıra Šeško ve Baumgartner gibi oyuncularıyla hücumda etkili bir performans sergiledi.