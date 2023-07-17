7 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, devre mülk dolandırıcılığına ilişkin çalışma başlattı. Polis, 6 kişiyi şüpheli olarak belirleyip, takibe aldı. Şüphelilerin, devre mülk sahiplerinden müşteri bulma vaadiyle para aldığı ve birden fazla kişiye kiralayıp, dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Eskişehir'in yanı sıra Adana, Erzincan, Antalya, Diyarbakır, Ankara ve Sakarya'da eş zamanlı baskınlarla 6 şüpheli yakalandı. Eskişehir'e getirilen şüpheliler, ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi.

(Kaynak: DHA)