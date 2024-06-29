7 katlı bina korna sesleriyle yıkıldı

Hatay'da depremde hasar gören binaların yıkımında sona gelindi. İskenderun ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde de ekipler yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Nardüzü Mahallesi'nde 7 katlı bir binaya kepçe operatörü iş makinesinin kornasına bastıktan sonra binayı yerle bir etti. Binanın yakılma anındaki sarsıntı vatandaşlara 6 Şubat gecesini hatırlattı.

Bina yıkımı esnasında deprem korkusu yaşadığını ifade eden 60 yaşındaki Semire Özer, “Bir şey hissetmedim ama korna çalması daha iyi oldu en azından çocuklar korkmasın diye yaptı operatör. Bizler de korktuk. Bina böyle çökünce gerçekten deprem gözümün önüne geldi ve panik oldum" dedi.