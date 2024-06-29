7 katlı bina korna sesleriyle yıkıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
7 katlı bina korna sesleriyle yıkıldı

Hatay'da yaşanan depremde oturulmayacak durumdaki binaların yıkımı sürüyor. Yıkımı yapılacak bir binayı yıkacak kepçe operatörü korna çaldıktan sonra yıkımı başarıyla gerçekleştirdi. Bazı vatandaşlar tedirgin oldu.

Hatay'da depremde hasar gören binaların yıkımında sona gelindi. İskenderun ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde de ekipler yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Nardüzü Mahallesi'nde 7 katlı bir binaya kepçe operatörü iş makinesinin kornasına bastıktan sonra binayı yerle bir etti. Binanın yakılma anındaki sarsıntı vatandaşlara 6 Şubat gecesini hatırlattı.

Bina yıkımı esnasında deprem korkusu yaşadığını ifade eden 60 yaşındaki Semire Özer, “Bir şey hissetmedim ama korna çalması daha iyi oldu en azından çocuklar korkmasın diye yaptı operatör. Bizler de korktuk. Bina böyle çökünce gerçekten deprem gözümün önüne geldi ve panik oldum" dedi.

aw236241-03.jpg

aw236241-01.jpg

aw236241-02.jpg

aw236241-04.jpg

aw236241-05.jpg

aw236241-06.jpg

Son Haberler
Çiftçiye elektrik zulmü. Elektriği kesilen çiftçinin tarlası kuruyor Gündem
Çiftçiye elektrik zulmü. Elektriği kesilen çiftçinin tarlası kuruyor
Bir yol verme kavgası için değer mi. Polis zor ayırdı. Mahalle savaş alanına döndü Yerel Haberler
Bir yol verme kavgası için değer mi. Polis zor ayırdı. Mahalle savaş alanına döndü
Erden Timur nereden çıktı Spor
Erden Timur nereden çıktı
Mourinho tercihini yaptı. İlk maçında flaş karar Spor
Mourinho tercihini yaptı. İlk maçında flaş karar
Ataşehir'de asker eğlencesinde kavga Yerel Haberler
Ataşehir'de asker eğlencesinde kavga
Yakalanmamak için sahte Irak kimliği yaptırmış. Bu da oldu Gündem
Yakalanmamak için sahte Irak kimliği yaptırmış. Bu da oldu
Emret Komutanım’ın ‘Ferit’i yeni mesleğini açıkladı. Hayata küsmüştü. Zor günleri geride bıraktı Magazin
Emret Komutanım’ın ‘Ferit’i yeni mesleğini açıkladı. Hayata küsmüştü. Zor günleri geride bıraktı