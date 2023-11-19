7 yaşındaki çocuğun sır ölümünde kahreden gerçek ortaya çıktı. Evinde ölü bulunmuştu

İstanbul Fatih’te evinde ölü bulunan 7 yaşındaki çocukla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı. Bakımsızlıktan öldüğü iddia edilen çocuğun ölümünden önce dayak yediği öğrenildi. Küçük çocuğu kavga ettiği ablasının dövdüğü belirtiliyor.

7 yaşındaki çocuğun sır ölümünde kahreden gerçek ortaya çıktı. Evinde ölü bulunmuştu

Fatih’te annesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki çocuk, evde ölü bulundu. Komşuların kötü koku ihbarı üzerine evde cesedi bulunan çocuğun ölümüne ilişkin iddialar ise kan dondurdu. Apartman sakinleri, çocuğun bakımsızlıktan öldüğünü iddia etti. İşten eve gelen annenin ise çocuğunun öldüğünü anlamadığı iddia edildi.

Dehşete düşüren olay, Şehremini Mahallesi Büyük Saray Meydanı Caddesi’nde yer alan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri bir daireden kötü kokular gelmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde annesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki Servet Nabıev’in cansız bedeniyle karşılaştı.

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'ÖLDÜĞÜNÜ ANLAMADI' İDDİASI

İşten eve gelen annenin çocuğunun öldüğünü anlamadığı iddia edildi. Servet Nabıev’in ölü bulunduğu dairede olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Nabıev’ın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Anne ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

'BAKIMSIZLIKTAN ÖLDÜ' İDDİASI

Polis ekipleri, çocuğun ölüm nedenini belirlemek için inceleme yaparken, apartman sakinleri tarafından hayatını kaybeden çocuğun bakımsızlık nedeniyle öldüğü iddia edildi.

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KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Küçük çocuğun ölümündeki korkunç gerçek ortaya çıktı. Minik çocuğun olay akşamı 19 yaşındaki ablası Mehribonu Nabıev ile kavga ettiği, aldığı darbeler sonrası kusan ve halsizleşen küçük çocuğun dinlenmek üzere yatağına yattığı öğrenildi.

Bir süre sonra hareketsiz halde yatan çocuğun durumundan şüphelenen anne Nilufar ve abla Mehribonu, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, minik çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, anne Nilufar ve abla Mehribonu ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, olay akşamı kardeşini döven abla Mehribonu ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ayrıca evde yaşayan yaşı küçük 2 çocuk da Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi.

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