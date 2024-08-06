7 yaşındaki çocuk köpek saldırısına uğradı

Düzenleme: Kaynak: İHA
7 yaşındaki çocuk köpek saldırısına uğradı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 7 yaşındaki bir çocuk pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı ve ölümden döndü. Olay, Yerbelen Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Serpil ve Reşat Döner çiftinin çocukları Osman Döner, markete gitmek için evden çıktığında yediemin deposu olarak kullanılan bir iş yerinde bulunan pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı.

Gürültü ve çığlıkları duyan mahalle sakinleri ve çocuğun ailesi, köpeğin ağzından çocuğu kurtarmayı başardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ağır ısırık yaraları olan Osman Döner, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ortaca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuğun, köpek saldırısının yarattığı yaraların yanı sıra ciddi bir travma yaşadığı bildirildi.

Anne Serpil Döner, bu tür köpek saldırılarının son bulmasını isteyerek, saldırgan köpeğin başıboş olduğunu ve bu tür olayları görmezden gelerek sadece "hayvan hakları" adı altında saldırgan köpekleri savunanlara tepki gösterdi. Oğlunun kol ve bacaklarında ciddi yaralar olduğunu belirten anne Döner, bu önemli sorunun çözülmesini talep etti. Saldırgan köpek, belediye ekipleri tarafından barınağa götürüldü.

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