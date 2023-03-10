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 7 yaşındaki küçük kız okulda fenalaşıp öldü

Bursa’da beden eğitimi dersinde rahatsızlanan 1. sınıf öğrencisi çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 11:59
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 7 yaşındaki küçük kız okulda fenalaşıp öldü

 7 yaşındaki küçük kız okulda fenalaşıp öldü
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İHA'nın haberine göre, olay, merkez Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hüsnü Züber İlkokulu’nda meydana geldi. 

1. sınıf öğrencisi Lara K. (7) beden eğitimi dersinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı rahatsızlandı. 

Öğretmeni durumu fark etmesiyle birlikte sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızı ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Lara K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük kızın ölümü ailesi, sevenleri, okuldaki arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu.

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