7 Kasım 2023 günü 7 yaşındaki Servet N.’nin, Özbekistan uyruklu annesi Nılufar N. ve üvey ablası Mehrıbonu N. (20) tarafından darp edilip ertesi gün yatağında hayatını kaybetmiş vaziyette bulunduğu iddiasına ilişkin dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı. Duruşmaya tutuklu sanık üvey abla Mehrıbonu N. ve tutuksuz sanık anne Nılufar N. hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve sanık avukatlarının yanı sıra hayatını kaybeden Servet N. adına ‘temsil kayyımı’ da katıldı.

ÜVEY ABLA SAVUNMASINDA ''ÇOK PİŞMANIM'' DEDİ

Üvey abla, yaptığı işin bu noktaya geleceğini düşünmediğini ve ömrü boyunca pişmanlık yaşayacağını belirtti. Annesi Nılufar N. ise savunmasında darp etme iddialarını ret ederek, yalnızca tokat attığını ifade etti.

ÜVEY ABLAYA 10 YIL CEZA VE TAHLİYE

Mahkeme, dosyadaki deliller ve Adli Tıp raporunu değerlendirerek üvey abla Mehrıbounu N.'yi ''kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak'' suçundan 10 yıl hapis cezasına mahkum etti. İçerde geçirdiği süreyi hesaba katan mahkeme, üvey ablanın tahliyesine karar verdi. Anne ise suçlamalardan beraat etti.

İDDİANAME VE BULGULAR

Üvey abla ifadesinde Servet'in tişörtün altına bir şey giyinmeden kardeşine sarılmasına sinirlendiğini söyledi. Demir askı ile sırtına ve bacaklarına vurduğunu, ardından da 7 yaşındaki çocuğun bayıldığını ifade edildi. Adli Tıp raporunda ölümün “genel beden travması” ile ilişkili olduğu vurgulandı. Savcılık, sanıkların öldürme kastıyla değil darp sonucu çocuğun ölümüne neden olduklarını değerlendirmişti.