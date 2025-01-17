7 yıldır birliktelerdi! Simge Sağın ayrılığı sosyal medyadan duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
7 yıldır birliktelerdi! Simge Sağın ayrılığı sosyal medyadan duyurdu

Özel hayatı ve cesur danslarıyla gündemden düşmeyen Simge Sağın, 7 yıldır birlikte çalıştığı menajeriyle yollarını ayırdığını kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile anılan ünlü şarkıcı Simge Sağın, aşk iddialarını yalanlamıştı. Sağın dedikodulara "Icardi benim kısmetimi kapatıyor" açıklamasıyla son noktayı koymuştu. Sağın, şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı ayrılık açıklamasıyla konuşuldu.

Sağın hesabından yaptığı paylaşımda "2018'den itibaren menajerlik görevimi üstlenen Özgür Aras ile ortaklaşa kararımız neticesinde, sevgi ve saygı çerçevesinde 15 Ocak itibariyle ayrılma kararı aldık” dedi.

99.webp

7 YILDIR BİRLİKTELERDİ

Instagram hesabından paylaşım yapan Simge, menajeriyle yollarını ayırdığını açıkladı. Ünlü şarkıcı açıklamasında, "2018'den itibaren menajerlik görevimi üstlenen Özgür Aras ile ortaklaşa kararımız neticesinde, sevgi ve saygı çerçevesinde 15 Ocak itibarıyla ayrılma kararı aldık. Yeni menajerlik şirketimle ilgili bilgilendirme yakında yapılacaktır. Sevgilerimle Simge Sağın" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından ise Sağın'ın yeni menajerinin kim olacağı merak konusu oldu.

Son Haberler
İtalya Turizm Bakanı yargı karşısına çıkacak
İtalya Turizm Bakanı yargı karşısına çıkacak
Bülent Korkmaz o takımın başına geçiyor
Bülent Korkmaz o takımın başına geçiyor
Avrupa Birliği, X soruşturmasını genişletiyor
Avrupa Birliği, X soruşturmasını genişletiyor
İçişleri Bakanlığı: Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı: Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Almanya'ya ihraç edilen kuru üzümler geri gönderiliyor! Tehlikeli koduyla piyasadan geri çekildi
Almanya'ya ihraç edilen kuru üzümler geri gönderiliyor! Tehlikeli koduyla piyasadan geri çekildi