70 bin TL'lik buğday ve arpa yandı

Çorlu ilçesi, Sağlık Mahallesi, Soğuksu Caddesi mevkiinde biçilmeyi bekleyen buğday ve arpa tarlasından birinde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ortadan ikiye ayrılan hem buğday hem de arpa tarlasının yanmasına neden oldu.

Yapılan ihbar sonucu bölgeye itfaiye ve Ergene Belediyesi'ne ait tankerler sevk edildi. Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle buğday tarlası yanan çiftçi, zararının yaklaşık 70 bin lira civarında olduğunu ifade etti.