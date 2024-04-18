70 kişiye mezar olan apartmanın müteahhitinin tahliye edildiği ortaya çıktı

6 Şubat depremlerinde yıkılarak 70 kişiye mezar olan Süeda Sitesi’nin müteahhiti ve dönemin Kızılay Adıyaman Şube Başkanı olan Mehmet Murat Bulut, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz yılın mart ayında ortağı Muhittin Büyük ile birlikte tutuklanmıştı. Bulut’ın 7 buçuk ay sonra tahliye edildiği ortaya çıktı.

Adıyaman 3. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen 3 Kasım 2023 tarihli kararda, Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne (KTÜ) ait bilirkişi raporunun içeriğinde; delillerin toplandığı ve delil karartma şüphesinin bulunmadığı gerekçesiyle iki şüpheli şahıs hakkında adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağıyla tahliye kararı verildi.

Söz konusu kararda, “Bu aşamada şüphelilerin delilleri karartma ihtimallerinin ortadan kalkması ve delillerin büyük ölçüde toplanmış bulunması, tutuklamanın bir tedbir oluşu, şüphelilerin sabit ikametgâh sahibi oldukları ve kaçma şüphelerinin bulunduğuna dair dosyaya yansıyan somut bir delil bulunmadığı” ifadeleri kaydedildi.

KTÜ tarafından hazırlanan Süeda Kent Sitesi’ne ilişkin bilirkişi raporunda; binanın statik projesine uyulmadığı ve mimari projenin bodrum, zemin ve sekiz normal kattan oluştuğu fakat statik projenin bodrum, zemin ve yedi normal kat olarak belirtildiği ifade edildi.

Yapım sorumlusu müteahhit, şantiye şefi, yapı denetim firması yetkilileri, statik uygulama denetçileri, uygulama denetçisi ve kontrol elemanının asli kusurlu bulunduğu bilirkişi raporunda, belediye yapı kontrol birimi ise tali kusurlu bulundu.

Söz konusu raporda, “Sonuç olarak, soruşturma dosyası üzerinden yapılan inceleme, değerlendirme ve elde edilen bulgular neticesinde, söz konusu binada proje, yapım ve iş bitimi aşamalarında ‘Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik’ esaslarına yeterince uyulmadığı görülmüştür” sözleri kaydedildi.