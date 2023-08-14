70 yaşındaki motosiklet sürücüsü trafik kazasında hayatını kaybetti

Manisa’nın Turgutlu ilçesi ova yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 70 yaşındaki motosiklet sürücüsü sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
70 yaşındaki motosiklet sürücüsü trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 13 Ağustos Pazar günü saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 70 yaşındaki Hasan Turgut idaresindeki 45 TB 536 plakalı motosiklet ile K.C. idaresindeki 06 EY 9075 plakalı otomobil çarpıştı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza sonrası olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Turgut, yapılan ilk müdahalenin ardından önce Turgutlu Devlet Hastanesine, ardından da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Burada tedaviye alınan Turgut, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Turgut’un ölüm haberi ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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