70 yıllık dev silah şirket iflasın eşiğinde! 75'ten fazla ülkeye ihraç veriyordu

Silah üretici Armsan'a bağlı Ata Silah Sanayi A.Ş. iflasın eşiğine geldi. 75'ten fazla ülkeye ihraç eden şirket konkordato talebinde bulundu.

Türkiye’nin önde gelen av tüfeği üreticileri arasında bulunan 150 milyon TL'lik sermayeli ATA Arms ve ARMSAN, mali sorunlar sebebi ile konkordato talebinde bulundu. Sektör kaynakları, başvurunun nedeninin artan hammadde ve enerji maliyetleri, döviz kuru dalgalanmaları ve ihracat pazarlarında yaşanan daralma gibi nedenlerin bulunduğunu belirtiyor.

3 AYLIK MÜHLET VERİLDİ

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Armsan Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte Ata Silah Sanayi A.Ş. için 3 ay süreyle geçici mühlet kararını verdi. Mahkeme ayrıca konkordatoyu denetlemek amacıyla 3 kişilik geçici komiser heyetini de atadı.

ONLARCA ÜLKEYE SİLAH İHRAÇ EDİYOR

1955 yılında kurulan firma 75'ten fazla ülkeye silah ihraç ediyor. 2023 yılında yılda 150 bin adet ateşli silah üretim kapasitesine sahip olan şirket dünya genelinde 6 kıtadan onlarca ülke ile ticaret gerçekleştiriyordu.

2006’da İstanbul’da kurulan ARMSAN ise özellikle yarı otomatik av tüfekleriyle tanınıyor. Firma, ihracatının önemli bir kısmı Avrupa ve Amerika pazarına yapılıyor.

