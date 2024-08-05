700 bin liralık kaçak ürünler yakalandı

Kaynak: İHA
700 bin liralık kaçak ürünler yakalandı

Gaziantep'te iki ilçede düzenlenen kaçak teknolojik ürün operasyonunda 700 bin liralık ürün ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında iki iş yerine operasyon düzenledi. B.Ö. ve M.Y. isimli şahıslara ait işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, piyasa değeri 700 bin TL olan kaçak ürünler ele geçirildi. Operasyon sonucunda, 50 adet akıllı telefon, 95 adet tıraş makinesi, 85 adet akıllı saat ve 650 adet elektronik aksesuar bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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