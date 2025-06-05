700 yıllık Tevrat Kırşehir'de ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
700 yıllık Tevrat Kırşehir'de ortaya çıktı

Kırşehir’de jandarma ekipleri, 700 yıllık deri üzerine yazılmış el yazması bir Tevrat buldu. Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir’in Akpınar ilçesinde yol kontrolü gerçekleştiren jandarma, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan arama sırasında, 1300’lü yıllara ait olduğu düşünülen, deri üzerine el yazısıyla yazılmış ve sembollerle bezeli bir Tevrat ortaya çıkarıldı. Tevrat’ın kapağı ve sayfalarının işlemeli olduğu, içeriğinin ise İbranice metinlerden oluştuğu ifade edildi. Otomobilin sürücüsü H.K. ile yanında bulunan S.G. gözaltına alındı. Ele geçirilen Tevrat, Kırşehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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