72 milyon lira bugün hesaplara yattı

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemeleri hakkında bilgi verdi.

Bakanlık, ödemelerin bugün itibariyle çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti.

Paylaşımda, "Toplamda 72 milyon 554 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, destek ödemeleri çeşitli alanlara yönelik olarak dağıtılacak:

Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği: 64 milyon 713 bin 670 lira

Bitki Karantinası Tazminatı Desteği: 3 milyon 315 bin 20 lira

Hayvan Gen Kaynakları Desteği: 1 milyon 835 bin 400 lira

Organik Arıcılık Desteği: 1 milyon 741 bin 500 lira

Mazot ve Gübre Desteği: 676 bin 740 lira

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği: 271 bin 670 lira

Bakanlık, bu destek ödemeleriyle çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini desteklemeyi ve sektördeki mali yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor.