72 milyon lira bugün hesaplara yattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
72 milyon lira bugün hesaplara yattı
Tarım ve Orman Bakanlığı, 72 milyon 554 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemeleri hakkında bilgi verdi.

Bakanlık, ödemelerin bugün itibariyle çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti.

Paylaşımda, "Toplamda 72 milyon 554 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, destek ödemeleri çeşitli alanlara yönelik olarak dağıtılacak:

  • Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği: 64 milyon 713 bin 670 lira
  • Bitki Karantinası Tazminatı Desteği: 3 milyon 315 bin 20 lira
  • Hayvan Gen Kaynakları Desteği: 1 milyon 835 bin 400 lira
  • Organik Arıcılık Desteği: 1 milyon 741 bin 500 lira
  • Mazot ve Gübre Desteği: 676 bin 740 lira
  • Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği: 271 bin 670 lira

gnzic5hw0aaa3cv.jpg

Bakanlık, bu destek ödemeleriyle çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini desteklemeyi ve sektördeki mali yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor.

İlgili Haberler
Esnaftan yeni talep. 'Herkesin rahatlaması için şart'
Son Haberler
Camekana çarpan kuş bayıldı Gündem
Camekana çarpan kuş bayıldı
Suudi Arabistan'da ülke tarihinin ilk mayolu defilesi Magazin
Suudi Arabistan'da ülke tarihinin ilk mayolu defilesi
İstanbul'un göbeğinde böyle kaçırıldı Önce dövdüler sonra da gasp ettiler Gündem
İstanbul'un göbeğinde böyle kaçırıldı Önce dövdüler sonra da gasp ettiler
Kahramanmaraş’ta deprem Gündem
Kahramanmaraş’ta deprem
Türk yatırımcılar 2023’te kriptodan 950 milyon dolar kazandı! Ekonomi
Türk yatırımcılar 2023’te kriptodan 950 milyon dolar kazandı!
Saat 20.00'den 08.00'e kadar yasaklandı! Türkiye’de bu sahillere girişin cezası 387 bin 141 lira Ekonomi
Saat 20.00'den 08.00'e kadar yasaklandı! Türkiye’de bu sahillere girişin cezası 387 bin 141 lira
Paşinyan: Ermeni soykırımı olmadı Dünya
Paşinyan: Ermeni soykırımı olmadı