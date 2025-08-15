73 ilde dev operasyon! Yüzlerce zanlı yakalandı

Kaynak: AA
73 ilde dev operasyon! Yüzlerce zanlı yakalandı

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre son iki haftada 73 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonları sonucu bin 695 zanlı yakalandı. Operasyonlarda 479 kilogram uyuşturucu madde ile 783 bin 80 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde son iki haftadır düzenlenen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda, bin 695 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son iki haftadır, Gaziantep, Ankara, Adana, İzmir, Konya, Samsun, Antalya, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Manisa, Balıkesir, Bursa, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, Muğla, Aydın, Kocaeli, Osmaniye, Tekirdağ, Denizli, Zonguldak, Eskişehir, Van, Sivas, Kütahya, Malatya, Afyonkarahisar, Kırklareli, Kahramanmaraş, Amasya, Karabük, Ağrı, Çorum, Erzincan, Karaman, Kastamonu, Niğde, Sakarya, Adıyaman, Erzurum, Trabzon, Giresun, Kırıkkale, Uşak, Batman, Düzce, Aksaray, Çanakkale, Edirne, Bartın, Elazığ, Isparta, Muş, Nevşehir, Yalova, Ordu, Bilecik, Bitlis, Ardahan, Kars, Kilis, Rize, Hakkari, Sinop, Mardin, Artvin, Bingöl, Bolu, Burdur, Tokat ve Yozgat'ta uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

2 bin 548 ekip, 6 bin 350 personel, 18 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı operasyonlarda, 479 kilogram uyuşturucu madde ile 783 bin 80 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade eden Yerlikaya, 1695 şüphelinin yakalandığını bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimiz ile polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."

Son Haberler
İstanbul'daki yangın panik yarattı: Tekstil atölyesi küle döndü!
İstanbul'daki yangın panik yarattı: Tekstil atölyesi küle döndü!
Galatasaray'ın planı! Barış Alper Yılmaz satılırsa iki futbolcu gelecek
Galatasaray'ın planı! Barış Alper Yılmaz satılırsa iki futbolcu gelecek
Bulgurun hamilelikteki gizli faydaları ortaya çıktı
Bulgurun hamilelikteki gizli faydaları ortaya çıktı
CHP’den operasyona sert tepki: Adalet Bakanı’nın rahatsız olma nedenine dikkat çekti
CHP’den operasyona sert tepki: Adalet Bakanı’nın rahatsız olma nedenine dikkat çekti
Doğduğu topraklara yatırım yaptı, yüzlerce kadına ve engelli bireye umut oldu!
Doğduğu topraklara yatırım yaptı, yüzlerce kadına ve engelli bireye umut oldu!