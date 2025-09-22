75 yıllık gıda devi iflas bayrağını çekmek üzere. 40 şubesinde 220 kişi çalışıyor

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde 1950’den beri faaliyet gösteren Leifert fırın zinciri, ekonomik zorluklar nedeniyle iflas sürecine girdi. Wolfsburg, Gifhorn, Braunschweig ve Hannover’de 40’tan fazla şubesi bulunan şirket, Gifhorn Asliye Mahkemesi’ne başvurarak kendi kendini yönetimli yeniden yapılandırma (Eigenverwaltung) sürecini başlattı. Ancak Leifert, bu zorlu dönemde şubelerini kapatmayarak müşterilerine hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu.

Leifert yönetimi, iflasın temel nedenlerini artan enerji fiyatları, hammadde maliyetlerindeki yükseliş ve ekonomik durgunluk olarak açıkladı. Şirketin genel müdürü Nils Leifert, müşterilere verdiği sözü tutarak ürün kalitesinde ve çeşitliliğinde herhangi bir değişiklik olmayacağını vurguladı. Taze ekmekler, çörekler, pastalar ve atıştırmalıklar raflardaki yerini koruyacak.Yaklaşık 220 çalışanı bulunan Leifert, iş gücünü koruma hedefinde. Federal İş Kurumu’nun sağladığı “iflas parası” ile çalışanların maaşları güvence altına alındı.

Bu adım, personelin mali açıdan mağdur olmamasını sağlayacak. Şirketin avukatı Joachim Walterscheid, yeniden yapılandırma sürecinin, Leifert’in ekonomik koşullara uyum sağlayarak uzun vadede sürdürülebilir bir yapı kurması için bir fırsat olduğunu belirtti.Leifert, bölgesel bağları ve otantik işçiliğiyle tanınıyor. Sabah kahvaltılarından öğle atıştırmalıklarına, tatlı molalardan doyurucu lezzetlere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Şirket, enerji ve hammadde maliyetlerindeki dalgalanmalara bağlı olarak yeniden yapılandırma sürecinin başarısını yakından takip edecek. Leifert, 75 yıllık mirasını koruyarak bu zor günleri aşmayı ve müşterilerinin güvenini sürdürmeyi amaçlıyor.