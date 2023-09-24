77 bin liralık İphone 15 dona dona bir hal oldu. Bu görüntü Apple mağazasında çekildi

Türkiye’de yaklaşık 50 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkan iPhone 15 telefonunun donduğu ortaya çıktı.

77 bin liralık İphone 15 dona dona bir hal oldu. Bu görüntü Apple mağazasında çekildi

Editör: Ersoy Özdem

Türkiye’de 29 Eylül’de satışa çıkacak iPhone 15’ler için çeşitli mağazalar ön sipariş alıyor. Telefonlar 49 bin 999 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarken en yüksek model olan iPhone Pro Max’ın fiyatı ise 76 bin 999 liradan başlıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir video yeni çıkan iPhone telefonların durumunu tartışmaya açtı. Ortaya çıkan videoda yeni telefonun donduğu görüldü. Bir Apple mağazasında iPhone 15 telefonunu deneyen bir sosyal medya kullanıcısı, teşhir ürünün kamerasını denerken büyük bir sürprizle karşılaştı. Kullanıcının denediği telefonda kamera donarken telefon kilitlendi.

Apple’ın geliştirdiği telefonlar ve bilgisayarlar hiçbir şekilde donmaması ile biliniyor. Ortaya çıkan görüntüler iPhone 15’lerin nasıl çıktığını tartışmaya açtı.

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