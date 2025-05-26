8 ayda 25 kilo vermişti! Bergüzar Korel'den bikinili poz...

'Binbir Gece' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009'da dünya evine girmişti.

16 yıllık mutlu evlilikleri devam eden ve Ali, Han, Leyla adında üç çocukları olan ünlü çiftten Korel son zamanlarda verdiği kilolarla konuşuluyor.

HER GÜN 2 SAAT YÜRÜYÜŞ VE 1 SAAT YÜZME

8 ayda 25 kilo veren Korel'in herhangi bir ameliyat geçirmediği her gün 2 saat yürüyüş yaptığı ve 1 saat yüzdüğü öğrenildi.

Bu fiziksel aktivitelerin yanı sıra düzenli ve sağlıklı beslenmeye devam eden Korel yaz sezonunu da açtı.

Pembe bikinisiyle verdiği pozu Instagram hesabından paylaşan oyuncunun son haline beğeni yağdı.

"BEDENİMİ BEN YÖNETİYORUM"

Bergüzar Korel daha önce yaptığı bir paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Artık hazırım. Kendi istediğim zamanda, kendi istediğim şekilde kilo verme sürecine girdim. Bedenimi ben nasıl görmek istiyorsam, nasıl mutlu hissedeceksem... Benim yönetimimde ve kontrolümde, hiçbir strese girmeden hamileliğimin bana bıraktığı 10 kilo ile vedalaşmaya karar verdim."