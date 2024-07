8 dijital platforma zam geldi

Netflix, Disney Plus, BluTV, Amazon Prime Video, Exxen, GAİN, MUBI ve YouTube Premium gibi popüler dijital platformların yıllık abonelik ücretleri, neredeyse bir asgari ücret tutarına denk geliyor. Bu platformların sunduğu her an ve her yerden erişim imkanı, dijital içeriklere olan ilgiyi artırmış durumda.

Şu anda bir dijital platforma abone olmak için yılda en az 1800 lira ödemeniz gerekiyor. Sekiz dijital platformun toplam yıllık abonelik ücreti ise 13 bin lirayı aşıyor.

NETFLİX’TEN YIL İÇİNDE İKİNCİ ZAM

2024 yılı itibarıyla dijital platformların fiyatları önemli ölçüde artış gösterdi. Netflix, yılın başında yüzde 30'a varan zamlarla kullanıcılarını yeni fiyatlarla karşılamıştı ve bu ay içinde ikinci yüzde 30'luk zamı da duyurdu. Ayrıca, Disney+’ın fiyatları da Şubat ayında kayda değer bir artış yaşadı.

En çok takip edilen dijital platformların güncel abonelik ücretleri şu şekilde:

Netflix: Temel Plan aylık 149,99 TL, Standart Plan aylık 229,99 TL, Özel Plan aylık 299,99 TL. Yıllık abonelik ücreti 1800 TL. Netflix, dizi ve reality show meraklıları için popüler bir tercih olarak öne çıkıyor.

Disney+: Aylık abonelik ücreti 134,99 TL, yıllık abonelik ücreti ise 1.349 TL. Marvel, Star Wars, Pixar ve Nat-Geo içerikleri ile Disney klasikleri bu platformda izlenebilir.

BluTV: Aylık abonelik ücreti 139,90 TL. Yıllık abonelikte ise 12 taksit seçeneğiyle ayda 69,90 TL'ye erişim sağlanabilir. Yerli dizi ve filmleri sevenler için ideal bir seçenek.

Amazon Prime Video: Aylık abonelik ücreti 39 TL. Amazon Prime üyeliği, Amazon'un diğer hizmetlerinden (oyun, ücretsiz hızlı kargo vb.) faydalanma imkanı da sunar.

Exxen: Reklamlı üyelik aylık 99,90 TL, reklamsız üyelik ise 137,90 TL'dir. Maçları kaçırmak istemeyenler için uygun bir alternatif.

GAİN: Aylık abonelik ücreti 149 TL olup, öğrencilere özel indirimler sunulmaktadır.

MUBI: Aylık abonelik ücreti 129 TL, yıllık abonelik ücreti ise 1.188 TL'dir. Büyük yönetmenlerin ödüllü filmleri ve sanat sineması eserleri bu platformda izlenebilir.

YouTube Premium: Öğrenciler için aylık ücret 37,99 TL, aile üyeliği ise aylık 115,99 TL'dir.