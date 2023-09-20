"8. Gelibolu Maratonu" pazar günü koşulacak

Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 24 Eylül Pazar günü düzenlenecek "8. Gelibolu Maratonu"na 14 ülkeden sporcular katılacak.

KAYNAK: AA
"8. Gelibolu Maratonu" pazar günü koşulacak

"8. Gelibolu Maratonu", Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "2. Yüzyıla Omuz Omuza" sloganıyla gerçekleştirilecek.

Maratona bu yıl 14 ülkeden sporcular katılacak. Organizasyon, pazar günü saat 09.00'da Namazgah Tabyası'ndan başlayacak.

42 kilometrelik maraton koşusuna 67, 21 kilometrelik yarı maratona 290, 10 kilometre koşusuna 780 ve 1915 kilometrelik halk koşusuna 2000 kişi katılacak.

MARATON TEMATİK BİR PARKURDA DÜZENLENECEK

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Turset Project Management Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu, Anadolu Hamidiye Tabyası'ndaki bir restoranda maratona ilişkin bilgi verdi.

Kaşdemir, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak, "Çanakkale'ye herkes gelsin" anlayışıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Tarihi alanın Türkiye'nin ve dünyanın buluşma noktası haline geldiğini, Çanakkale'ye binlerce ziyaretçinin geldiğini, bu ziyaretçilerin Çanakkale'yi tanıdığını, konakladığını, zaman geçirdiğini ifade eden Kaşdemir, "Amacımız herkesi Çanakkale'ye davet etmek, misafir etmek. Çünkü Çanakkale, Türk milletinin ortak paydasıdır." diye konuştu.

Kaşdemir, tarihi alanda 24 Eylül'de Gelibolu Maratonu'nu düzenleyeceklerini, her yıl olduğu gibi tematik bir parkurda insanların isterse yürüyeceğini, isterse maratona katılacağını söyledi.

İsmail Kaşdemir, toplantıda ayrıca Troya Kültür Yolu Festivali'ne katkılarından dolayı tüm kurum, kuruluşlara ve Çanakkale halkına teşekkür etti.

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