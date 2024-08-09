8 günlüğüne gideceklerdi... İki astronot uzayda 2025’e kadar mahsur kaldı

Düzenleme: Kaynak: AA
8 günlüğüne gideceklerdi... İki astronot uzayda 2025’e kadar mahsur kaldı

NASA'ya ait iki astronot, Boeing uzay mekiğinde meydana gelen bir arıza nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçici olarak sıkışıp kaldı. Şubat ayında planlanan SpaceX misyonuna kadar Dünya'ya dönüşleri muhtemelen ertelenecek.

NASA'nın son basın toplantısında, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda beklenmedik bir durumla karşılaşan Starliner mürettebatı için yeni bir dönüş planı açıklandı. Astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, SpaceX'in Dragon mekiği ile yeryüzüne geri getirilebilir. Starliner'ın teknik sorunları beklenenden daha zorlayıcı olduğundan, SpaceX'in 2025 Şubat ayındaki planlanan uçuşunda iki koltuk boş bırakılarak bu iki astronotun kurtarılması gündemde. NASA Uzay Operasyonları Direktörü Ken Bowersox, gelecek yılın Şubat ayında yapılacak SpaceX seferinin potansiyel bir çözüm olarak değerlendirildiğini belirtti ve "İki alternatif üzerinde de düşünüyoruz, her iki seçenek de mantıklı" dedi.

Bowersox, kararın kısa süre içinde verileceğini ekledi. NASA Ticari Program Yöneticisi Steve Stich ise, iki astronotun dönüşü için özel bir SpaceX görevi düzenlenmeyeceğini ifade etti. Boeing ise, Starliner'ın yaşadığı aksaklıklara rağmen sorunların üstesinden geleceklerine olan güvenlerinin tam olduğunu duyurdu. Boeing, geçtiğimiz Haziran ayında, iki kez erteleme sonrası, iki NASA astronotunu taşıyan Starliner'ı ilk kez uzaya fırlatmış, ancak helyum sızıntısı nedeniyle sorunlar yaşanmıştı. Sorunun kaynağı henüz tespit edilememiş ve astronotların dönüşü dört defa ertelenmişti. Uzay istasyonunda planlanan bir haftalık görev süresinin ardından, astronotların dönüş tarihi ve yöntemi konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır.

İlgili Haberler
Trump ve Harris canlı yayında karşı karşıya gelecek
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Sosyal destek ödemelerine yeni ayar
Milli Emlak duyurdu. Türkiye genelinde KDV'den muaf arsa satışı başladı
İstanbul'da otobüs beklemeye son. İBB'den açıklama geldi
Pegasus'tan otobüs fiyatına bilet kampanyası. İşte indirimli hatlar
BIST100'de beklenmedik güvercin etkisi. Yükselişe geçti
İrem Sak Türkiye’yi terk etti. Nedeni belli oldu
Tarkan'ın terli havlusu konserde izdiham yarattı. Hayranları birbiriyle yarıştı
Son Haberler
AYM'den 'avukata reklam yasağı' kararı! İhlal edenlere disiplin soruşturması geliyor Gündem
AYM'den 'avukata reklam yasağı' kararı! İhlal edenlere disiplin soruşturması geliyor
CHP'den Paris çıkarması: Olimpiyatları artık İstanbul'da yapmak istiyoruz Gündem
CHP'den Paris çıkarması: Olimpiyatları artık İstanbul'da yapmak istiyoruz
ÖSYM sınavına girenler dikkat! Giriş yerleri açıklandı Gündem
ÖSYM sınavına girenler dikkat! Giriş yerleri açıklandı
"Devletimiz sağ olsun" diyerek ceza makbuzlarıyla poz verdiler Yerel Haberler
"Devletimiz sağ olsun" diyerek ceza makbuzlarıyla poz verdiler
Çoğu emeklinin haberi dahi yok! Bunu yapanlar çift promosyon alabiliyor Ekonomi
Çoğu emeklinin haberi dahi yok! Bunu yapanlar çift promosyon alabiliyor
Trump ve Harris canlı yayında karşı karşıya gelecek Dünya
Trump ve Harris canlı yayında karşı karşıya gelecek