8 günlüğüne gideceklerdi... İki astronot uzayda 2025’e kadar mahsur kaldı

NASA'nın son basın toplantısında, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda beklenmedik bir durumla karşılaşan Starliner mürettebatı için yeni bir dönüş planı açıklandı. Astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, SpaceX'in Dragon mekiği ile yeryüzüne geri getirilebilir. Starliner'ın teknik sorunları beklenenden daha zorlayıcı olduğundan, SpaceX'in 2025 Şubat ayındaki planlanan uçuşunda iki koltuk boş bırakılarak bu iki astronotun kurtarılması gündemde. NASA Uzay Operasyonları Direktörü Ken Bowersox, gelecek yılın Şubat ayında yapılacak SpaceX seferinin potansiyel bir çözüm olarak değerlendirildiğini belirtti ve "İki alternatif üzerinde de düşünüyoruz, her iki seçenek de mantıklı" dedi.

Bowersox, kararın kısa süre içinde verileceğini ekledi. NASA Ticari Program Yöneticisi Steve Stich ise, iki astronotun dönüşü için özel bir SpaceX görevi düzenlenmeyeceğini ifade etti. Boeing ise, Starliner'ın yaşadığı aksaklıklara rağmen sorunların üstesinden geleceklerine olan güvenlerinin tam olduğunu duyurdu. Boeing, geçtiğimiz Haziran ayında, iki kez erteleme sonrası, iki NASA astronotunu taşıyan Starliner'ı ilk kez uzaya fırlatmış, ancak helyum sızıntısı nedeniyle sorunlar yaşanmıştı. Sorunun kaynağı henüz tespit edilememiş ve astronotların dönüşü dört defa ertelenmişti. Uzay istasyonunda planlanan bir haftalık görev süresinin ardından, astronotların dönüş tarihi ve yöntemi konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır.